الحشد ينفذ عملية أمنية واسعة باسم "الشهيد نصر الله" في ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين (14 تشرين الأول 2024)، تنفيذ عملية أمنية واسعة باسم (الشهيد نصر الله) في ديالى.

وقالت الهيئة في بيان ، إن "قوة من اللواء 28 بالحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية واسعة ضمن قاطع عمليات ديالى سميت باسم (الشهيد نصر الله)"، مبينة أنه "جرى خلال العملية تأمين وتفتيش القرى والمناطق الزراعية في قضاء خانقين وبمسافة 11 كيلومتراً ضمن قاطع العمليات".

وأضافت أن "العملية تهدف الى الحفاظ على الوضع الأمني المستقر ضمن القاطع ومنع ما يعكر صفو الاستقرار".