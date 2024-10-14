السوداني لسفير الأردن: يجب تنسيق المواقف لوقف العدوان على لبنان وغزة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، خلال استقبال السفير الأردني الجديد لدى العراق على أهمية تنسيق المواقف العربية والإسلامية؛ من أجل وقف العدوان الصهيوني المستمرّ على لبنان وغزة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سفير المملكة الأردنية الهاشمية الجديد لدى العراق السيد ماهر الطراونة، وتمنى التوفيق للسفير بمناسبة استلام مهامّه الجديدة، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وتوسيع آفاق التعاون والشراكات المثمرة في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعبَي البلدين الشقيقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان على "أهمية تنسيق المواقف العربية والإسلامية؛ من أجل وقف العدوان الصهيوني المستمرّ على لبنان وغزة، بسبب تداعياته الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".