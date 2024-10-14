الداخلية تعلن اصدار أول بطاقة وطنية خارج العراق

صرّحت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن اصدار أول بطاقة وطنية خارج العراق، حيث ذكرت الوزارة، انه "بإشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ومن خلال المتابعة المكثفة من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وفي خطوة تعد الأولى في تاريخ وزارة الداخلية العراقية، فقد تم إصدار اول بطاقة وطنية في سفارة جمهورية العراق بالعاصمة البريطانية لندن بعد ان تم افتتاح مكتب خاص بصدار البطاقات الوطنية هناك".

وأوضحت، "من المؤمل أن تقوم وزارة الداخلية بافتتاح عدد من مكاتب إصدار البطاقة الوطنية في مجموعة من الدول تباعاً لتقديم افضل الخدمات للعراقيين المتواجدين خارج البلاد".