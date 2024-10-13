المفوضية ترد على مقترح الاستعانة بموظفين من خارج كردستان لاجراء الانتخابات

ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، على مقترح الاستعانة بموظفي المفوضية من باقي المحافظات العراقية خلال الانتخابات، بسبب عدم خضوعهم لضغوط الأحزاب الكردية.

وقال مسؤول شعبة الإجراءات والتدريب في المفوضية داود سلمان في حديث صحفي إن "موظفي الاقتراع هم من محافظات الإقليم فقط، وهذا الذي اتبعناه سواء في انتخابات الإقليم، أو انتخابات مجالس المحافظات، ولا نستطيع الاستعانة بموظفين من محافظات أخرى".

وأضاف، أن "الأمر صعب من ناحية الإقامة والتنقل والتدريب والكلفة المالية العالية جدا، كون التدريب في نفس المحافظة، ويبقى الموظف في نهاية التصويت لساعات متأخرة، ولهذا فلن يكون هناك موظفين من محافظات أخرى غير محافظات الإقليم، لآن الأمر صعب من الناحيتين المالية والفنية".

وكان عدد من السياسيين الكرد طالبوا بوقت سابق بضرورة الاستعانة بموظفي المفوضية من المحافظات العراقية، غير محافظات الإقليم، كون الموظفين من محافظات كردستان قد يخضعون للضغوط التي تمارسها الأحزاب.