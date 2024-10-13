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رئيس هيئة الحشد الشعبي يفتتح مركز أبيض الطبي في العاصمة بغداد


افتتح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأحد، مركز أبيض الطبي التابع لمديرية العلاقات والخدمات الاجتماعية.

وثمّن الفياض بحسب بيان لمكتبه الجهود الكبيرة التي أسهمت في إنشاء المركز لما له من أهمية كبرى في تقديم الخدمات الصحية، كما أثنى الفياض على الجهود المبذولة في تزويد المركز بالأجهزة المتطورة والكوادر المتخصصة، مشيرا الى ان الهيئة تعمل على إنشاء مؤسسات صحية متكاملة تضمن رعاية ذات جودة عالية لمجاهدي الحشد الشعبي وأسرهم .

ويقدم المركز خدمات مجانية لذوي الشهداء و شبه مجانية للجرحى بالإضافة إلى خدمات بأسعار مدعومة لعامة المواطنين.

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