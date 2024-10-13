رئيس أركان الجيش يحضر تمرين مظاهرة للطائرة (كاركال) مع الجانب الفرنسي في قاعدة التاجي الجوية

حضر رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الأحد تمرين مظاهرة للطائرة (كاركال) مع الجانب الفرنسي في قاعدة التاجي الجوية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن رئيس أركان الجيش زار قاعدة التاجي الجوية السرب الخامس عشر، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وأمين سر طيران الجيش ورئاسة أركان الجيش والتقى قائد طيران الجيش وعددا من ضباط الركن، إذ قدم القائد إيجازاً مفصلاً، عن مهام ومسؤوليات السرب، وأبدى جملة من التوجيهات والتوصيات التي من شأنها رفع وتطوير مستوى سير العمل.

وكانت المحطة الثانية، حضور رئيس أركان الجيش تمرين مظاهرة للطائرة (كاركال) مع الجانب الفرنسي بحضور الملحق العسكري الفرنسي وقائد فرقة القوات الخاصة الفرنسي وقائد فرقة القوات الخاصة العراقية.

وأجرى رئيس أركان الجيش جولة بالطائرة رافقه فيها الحضور مطلعاً على مواصفات الطائرة.