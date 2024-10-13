طالب من كربلاء يحرز المركز الأول باختبارات التسريع للصف السادس العلمي على مستوى العراق

تمكن الطالب أحمد فاضل نور الدين من ثانوية الذرى للمتميزين في محافظة كربلاء المقدسة من تحقيق المركز الأول في اختبارات التسريع للصف السادس العلمي على مستوى العراق، بعد اجتيازه امتحانات الدور الثاني للصف السادس العلمي، بحصوله على معدل 99.57%.

ويعد أحمد فاضل واحدًا من بين ثمانية طلاب فقط اجتازوا هذه الاختبارات، ما يعكس التفوق العلمي الكبير والجهود المبذولة من قبل الكادر التدريسي في ثانوية الذرى.

وعبّر المدير العام للتربية في كربلاء وميض خليل إبراهيم التميمي، خلال استقباله وتكريمه للطالب بمكتبه في ديوان المديرية اليوم عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا النجاح الكبير هو ثمرة لجهود الطالب والكادر التدريسي وأولياء الأمر المتابعين لأبنائهم مضيفا أن مديرية تربية كربلاء ستظل داعمة ومساندة لمثل هذه الطاقات الشابة المتميزة.

وقدم التميمي شكره وتقديره لولي أمر الطالب، الذي كان الداعم الأساسي والمستمر له في مسيرته العلمية، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الأهالي في تحقيق هذا النوع من النجاحات