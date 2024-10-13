القبض على عصابة تتبنى التطرف جنوب الحلة

تمكنت قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة بابل قسم شرطة قضاء القاسم ، ومديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب بابل القبض على ثلاثة من أفراد عصابة متطرفة كانت تتخذ من إحدى المناطق النائية في قضاء القاسم مقراً لها اليوم الاحد.

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني " أن إثنين من المتهمين من محافظة مجاورة ومطلوبين للقضاء ، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن العصابة كانت تخطط لنشر أفكار متطرفة ، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية أحبطت مخططهم .

واضاف تم تسليم المتهمين الى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"