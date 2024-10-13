جنايات كربلاء: السجن 7 سنوات بحق مدان ضبط بحوزته أختاماً مزورة

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان ضبط بحوزته أختاماً مزورة منسوبة إلى محكمة بداءة كربلاء وإلى بعض السادة القضاة.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان،أنه "ضبط بحوزة المدان أختاما متعددة مزورة باسم محكمة بداءة كربلاء ونماذج مزورة لقرارات المحكمة، وأختام تعود الى بعض القضاة".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩"