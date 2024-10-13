فؤاد حسين: نرفض استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار

أكد وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية تسعى لإبقاء العراق خارج إطار أي حرب في المنطقة، فيما رفض استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني، إن "الحكومة العراقية حذرت من اتساع رقعة الحرب، ونرفض استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار"، مشيرا الى، أن "وقوع الحرب بالمنطقة يهدد السلم الأهلي الدولي، ونسعى لإبقاء العراق خارج إطار أي حرب في المنطقة".

وأضاف أن "قرار الحرب والسلم خاضع للدولة العراقية بسلطاتها الثلاث"، متابعا، "اندلاع الحرب قد يؤدي إلى أزمة في الطاقة ويتسبب في تهديد حركة الملاحة"، مبينا أن "التهيئة لاستهداف مواقع معينة في إيران من قبل الكيان الصهيوني أمر خطير".

ولفت فؤاد حسين الى أن "استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وغزة يهدد استقرار المنطقة".