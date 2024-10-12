النائب ياسر الحسيني : وزارة النقل الاكثر فسادا بحكومة السوداني

عد رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم السبت ، الحكومة الحالية الاكثر فسادا ، فيما أكد أن إنجازاتها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع .

وقال الحسيني ل / المعلومة/ ، إن" الحكومة حنثت باليمين الدستورية وهي التي قدمت منهاجها الوزاري كقران وأول من كفر به هذه الحكومة ".

وأضاف أن " ما يحدث في وزارة النقل من فساد يفوق سرقة القرن "، لافتا إلى أن الشركات المتعاقدة مع وزارة النقل في الموانئ العراقية ذاتها متعاقدة في السكك".

وأشار إلى أن " الحكومة الحالية الاكثر فسادا وإنجازاتها وهمية لا وجود لها على أرض الواقع" ، مؤكدا أن "هناك إخفاقات كثيرة وكبيرة بالعمل الحكومي ".

وتابع أن " استجواب وزير النقل بات ضرورة ملحة لوجود مخالفات وشبهات فساد تسيطر على جميع مفاصل الوزارة ".