النائب مختار الموسوي : أعضاء في حزب البعث المحظور تسنموا مناصب مهمة في وزارة الخارجية

جدد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي مختار الموسوي ، اليوم السبت ، مطالبته بعزل أعضاء في حزب البعث ممن تسنموا مناصب مهمة وسفراء في الخارحية .

وقال الموسوي في تصريح صحفي ، إن" أعضاء في حزب البعث المحظور تسنموا مناصب مهمة في وزارة الخارجية، مبينا أن وزارة الخارجية معنية بعزل السفراء البعثيين في الخارج ".

واضاف ان " هناك سفراء بعثيين موقفهم واضح وهو ضد العملية السياسية والديمقراطية" ، مشيرا إلى أن "أغلب السفراء بحاجة إلى تصفية وتنقية وهناك سفراء غير قادرين على القراءة والكتابة ( اميين ) ".

وتابع أن " هناك سفراء منذ عهد النظام البائد ولغاية الآن يعملون في السلك الدبلوماسي وهؤلاء ليس مع العراق وشعبه ".