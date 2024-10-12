النائب مختار الموسوي : أعضاء في حزب البعث المحظور تسنموا مناصب مهمة في وزارة الخارجية

جدد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي مختار الموسوي ، اليوم السبت ، مطالبته بعزل أعضاء في حزب البعث ممن تسنموا مناصب مهمة وسفراء في الخارحية .
وقال الموسوي في تصريح صحفي ، إن" أعضاء في حزب البعث المحظور تسنموا مناصب مهمة في وزارة الخارجية، مبينا أن وزارة الخارجية معنية بعزل السفراء البعثيين في الخارج ".
واضاف ان " هناك سفراء بعثيين موقفهم واضح وهو ضد العملية السياسية والديمقراطية" ، مشيرا إلى أن "أغلب السفراء بحاجة إلى تصفية وتنقية وهناك سفراء غير قادرين على القراءة والكتابة ( اميين ) ".
وتابع أن " هناك سفراء منذ عهد النظام البائد ولغاية الآن يعملون في السلك الدبلوماسي وهؤلاء ليس مع العراق وشعبه ".
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