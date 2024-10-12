الفتح ينتقد صمت وزارة الخارجية ازاء اعتقال المعتمرين العراقيين: لم تتخذ موقف

اعتبر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم السبت، قضية استهداف المعتمرين العراقيين من قبل السلطات السعودية عمل مدان ومقصود.

وقال الحياني في تصريح صحفي ان "السلطات السعودية تكرر استهدافها للمعتمرين والحجاج العراقيين وسط صمت كل من وزارة الخارجية والسفارة العراقية في السعودية"، مبينا ان "وزارة الخارجية لم تتخذ اي موقف واضح من تكرار الحملات السعودية ضد العراقيين".

واضاف ان "قضية استهداف المعتمرين العراقيين من قبل السلطات السعودية غائبة عن الحكومة والإعلام العراقي" داعيا الحكومة "لبيان اسباب هذه الاعتقالات المستمرة والمقصودة".

واكمل: "على السفارة العراقية توفير فريق محامين للوافدين من العراق الى الديار المقدسة وان تاخذ دورها بشكل اكبر ازاء ما يجري ضد العراقيين في السعودية".

وكشف عبد الحسين الهنين المستشار السابق لرئيس الوزراء عن احتجاز السلطات السعودية 21 مواطناً عراقياً بسبب منشور يتعلق بالأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله الذي استشهد بقصف صهيوني استهدف الضاحية الجنوبية.