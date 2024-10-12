النائب حبيب الحلاوي : السعودية اعتقلت 21 معتمراً عراقياً ويجب التدخل لوضع حد لها

كشف عضو مجلس النواب حبيب الحلاوي، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، عن قيام السعودية باعتقال 21 معتمراً عراقياً، مطالباً وزارة الخارجية بالتدخل لوضع حد لهذه الاعتقالات.

وقال الحلاوي في تدوينة على منصة (X) ، "إننا نطالب وزارة الخارجية العراقية بالتدخل العاجل والفوري لوقف الاعتقالات المتكررة التي تقوم بها السلطات السعودية بحق الحجاج والمعتمرين العراقيين، والتي تتم تحت ذرائع غير مبررة وغير مسبوقة، والتي تمثلت مؤخراً في اعتقال 21 مواطناً عراقياً".

وأضاف أن "هذه الاعتقالات غير المبررة تعد انتهاكاً لحقوق المواطنين العراقيين، وبهذا ندعو الوزارة الى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين العراقيين في الخارج، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".