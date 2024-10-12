القبض على 3 إرهابيين وتدمير 13 مضافة لداعش بمناطق متفرقة من العراق

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، القبض على 3 إرهابيين وتنفيذ انزال جوي في مناطق متفرقة.

وقال الجهاز في بيان إنه "استناداً لمعلومات استخبارية وبعمليات متابعة متواصلة نفذ ابطالنا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد"، مبينا أنه "ضمن عمليات التنسيق والتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش إقليم كردستان تم القاء القبض على ارهابيي اثنين في محافظة السليمانية".

وأضاف: "في اطار التتبع لفلول عصابات داعش الإرهابي نفذ ابطالنا عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على احد اخطر الإرهابيين يعمل بمنصب امني في ما يسمى قاطع ولاية الجنوب وسبق ان شارك بالعديد من المعارك التي دارت في محافظة الانبار".

وتابع: "في عمليات التفتيش والمراقبة نفذ شجعان الجهاز عملية انزال جوي اسفرت عن تدمير 13 مضافة تحتوي على عبوات ناسفة وجلكانات سي فور في محافظة كركوك".