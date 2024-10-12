العتبة العلوية المقدسة: تسجيل 2269 فرداً من اللبنانيين الوافدين في فنادقنا

أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم السبت، تسجيل (2269) فرداً من اللبنانيين الوافدين في فنادقها ودور الضيافة ومدن الزائرين.

وذكرت العتبة في بيان، انه تم تسجيل (2269) فرداً من اللبنانيين الوافدين في فنادقها ودور الضيافة ومدن الزائرين، لافتة الى الاستمرار في ضيافة العوائل اللبنانية عبر توفير خدمات الضيافة والإيواء وتهيئة الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتوفير الأدوية وسائر المستلزمات.

وتواصل الحكومة العراقية والمؤسسات الخاصة تقديم المساعدات الإنسانية للبنانيين في ظل تصاعد أزمة النزوح، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في مناطق الجنوب اللبناني.