"مجانا للأخوة اللبنانيين".. عبارات بدأت تنتشر في العراق

في خطوة تهدف للتخفيف عن اللبنانيين في العراق، اقدم عدد من أصحاب المحال التجارية بتعليق يافطات على واجهات محالهم خطت عليها "مجانا للأخوة اللبنانيين".

ونشر ناشطون على التواصل الاجتماعي صورا للمحال في محاولة لتشجيع هذه الظاهرة وتوسيعها لكل من يستطيع مساعدة النازحين اللبنانيين وباقي الجنسيات الأخرى وحتى الفقراء العراقيين.

وأشاد العديد من العراقيين بهذه الخطوة التي اعتبروها انها نابعة من الكرم العراقي الذي لا يعني العطاء فقط، بل هو ميزة ونوع خاص من الفطرة المتأصلة غير المكتسبة.