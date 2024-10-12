ضبط مدير سجن السماوة المركزي متلبساً بجريمة الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن قيام ملاكاتها في مُحافظة المُثنى من ضبط مدير سجن السماوة المركزيّ، مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة.

وقال مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ بالهيئة في بيان ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى قام بضبط مدير سجن السماوة المركزيّ؛ لإقدامه على مساومة أحد المُواطنين، وطلب مبلغ ماليٍّ؛ لقاء عدم نقل شقيقه المحكوم إلى سجنٍ آخر في إحدى المُحافظات".

وأضاف مكتب الإعلام إنَّ "المُتَّهم تمَّ ضبطه بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ، لافتاً إلى أنَّ المُتَّهم اعترف بتلقّيه المبلغ كـ"هديةٍ "من المواطن؛ مقابل عدم نقل شقيقه المُودع في سجن السماوة المركزيّ، والصادر بحقِّهِ حكمٌ بالحبس لمُدَّة خمس سنواتٍ من قبل محكمة جنايات المثنى إلى سجنٍ آخر خارج المُحافظة".

وتابع المكتب إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر بدوره إيداعه التوقيف، استناداً إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات، بعد تصديق أقواله".