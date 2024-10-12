جهاز الأمن الوطني ينفذ عمليات نوعية لحماية الأمن الاقتصادي

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، تنفيذ عمليات نوعية لحماية الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن في البلاد.

وقال الجهاز في بيان إنه "في إطار الاستراتيجية الشاملة للجهاز لحماية الأمن القومي وسلامة المواطنين، نفذت المفارز التابعة له سلسلة من العمليات الاستباقية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات".

وأضاف أن "هذه العمليات أسفرت،⁠ ⁠ضبط نحو مليون و800 الف علبة دوائية مهربة، وإحباط محاولات إدخالها للسوق المحلية، ومصادرة وإتلاف ما يقارب من (8) طن من المواد الغذائية الفاسدة، مما حال دون وصولها إلى الأسواق وتهديد الصحة العامة، وإتلاف أكثر من (11) الف لتر من المواد الغذائية ومستحضرات التنظيف غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك، فضلاً عن إغلاق 16 محال تجارية ومركزاً صحياً مخالفاً للقانون، وإلقاء القبض على 21 متورطاً في أنشطة إجرامية تمس الأمن الاقتصادي والصحي للبلاد".

وأوضح الجهاز أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل"، مؤكداً "استمراره في تنفيذ عملياته بكل حزم وفعالية لحماية أمن الوطن والمواطن من أي تهديدات اقتصادية أو صحية".