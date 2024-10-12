السوداني يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي تحشيد الجهود لوقف الحرب

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، هاتفياَ مع الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، تحشيد الجهود الدولية لوقف الحرب على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع ماكرون، تناول فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التباحث في قضايا تتصل بالوضع الراهن في المنطقة، والاستمرار بتنسيق المواقف في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها المنطقة والعالم".

وأضاف أن "الجانبين ناقشا الدعوة التي أطلقها مؤخراً ماكرون لإيقاف توريد الأسلحة إلى الكيان المحتل، في حربه العدوانية ضدّ غزة ولبنان، والتأكيد على أهمية تعضيد هذه المبادرة وتوسعة نطاق العمل بها، لاسيما أن الحرب المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، بما تمثله من اعتداءات ضدّ الإنسانية، تستوجب موقفاً جاداً من قبل المجتمع الدولي"، مشددان "على أهمية توجيه كل الجهود نحو وقف الحرب وإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، اللذين يتعرضان لهجمات عدوانية مباشرة".

واكد السوداني بحسب البيان "استعداد العراق للمشاركة في مؤتمر سيدعو له الرئيس الفرنسي، في باريس، لتحشيد الجهود الدولية والإقليمية نحو تثبيت الأمن في المنطقة، وتقويض آثار الحرب العدوانية وتداعياتها، وتقليل الخسائر التي ستنجم عنها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما أكد سيادته تحرّك العراق لعقد مؤتمر مماثل في العاصمة بغداد".