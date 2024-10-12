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المفوضية تعلن تسجيل 39 شكوى و26 مخالفة ضمن انتخابات كردستان


صرّحت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، عن تسجيل 39 شكوى و26 مخالفة ضمن انتخابات برلمان اقليم كردستان، حيث ذكرت المتحدثة باسم المفوضية جومانة الغلاي إن "عدد المخالفات الواردة إلى اللجنة المركزية عن طريق اللجان الفرعية في المكاتب لغاية اليوم السبت هو 26 مخالفة".

وبيّنت غلاي، أن "بعض تلك المخالفات أصدرت بقرارٍ من مجلس المفوضين، وبعضها لا تزال قيد الدراسة والتحليل".

وأضافت أن "عدد الشكاوى التي قدمت لمفوضية الانتخابات بلغت 39 شكوى لغاية تاريخ الـ 12/10/2024".

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