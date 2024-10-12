الخارجية العراقية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على "اليونيفيل" في لبنان

صرّحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وأسفر عن إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام.

وذكرت الوزارة في بيان الإدانة، أن هذا العدوان الذي ارتكبته قوات الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية توفير الحماية الكاملة لجميع أفراد قوات حفظ السلام، لا سيما في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة.

ودعت الوزارة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته لضمان احترام القانون الدولي وحماية قوات حفظ السلام ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. كما جددت الوزارة تضامن جمهورية العراق مع الأشقاء في لبنان ضد استمرار هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية.