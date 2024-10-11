الاقتصاد النيابية: {ضيوف العراق} لن يؤثروا أبداً على الأمن الغذائي وزيارة الأربعين برهان لذلك

صرح النائب ياسر الحسيني عضو لجنة الاقتصاد النيابية، بشأن الوضع الغذائي للبلاد مع دخول الضيوف اللبنانيين، قائلاً: "الوضع الغذائي للعراق من جانب الحنطة جيد لوجود فائض في إنتاج الحنطة وتوفير الطحين واستقرار الوضع المتعلق فيه.

وأضاف الحسيني في حديث صحفي: "لدى العراق كميات فائضة من الرز الموزع في السلة الغذائية على اعتبار أن ليس جميع العوائل تستخدمه."

وأوضح أنه "إذا تأخر إطلاق السلة الغذائية، فإن الفائض الموجود في الأسواق يكون كافياً ويزيد عن الأعداد. ليس هناك تأثير للوافدين على وضع العراق، حيث يفد إلى العراق 60 مليون زائر سنوياً إلى المراقد المقدسة ويقوم العراق بضيافتهم مجاناً."

وتابع الحسيني: "إذا أحصينا أعداد الوافدين مقارنة مع أعداد الزائرين، فإنها تعتبر بسيطة. الأعداد التي دخلت العراق من الضيوف اللبنانيين لا تتقارن، ونحن مطمئنون من حيث الأمن الغذائي."

وأشار إلى أن "أي كلام آخر يحرض على أن الوافدين يؤثرون على الوضع العام في البلاد غير منطقي، ونتعامل معهم على أساس الأخوة. من غير الإنساني والمنطقي عدم استقبالهم، ونرحب بهم."