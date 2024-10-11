الاستخبارات والأمن تطيح بإرهابيَين اثنين في بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، الاطاحة بإرهابيين أثنين في بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الإرهاب، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (1/4) إرهاب".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد متابعة ميدانية دقيقة في شمال ووسط العاصمة"، مؤكدة أنه "جرى تسليمهما إلى الجهات المختصة اصوليا".