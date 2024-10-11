التربية تتخذ قرارات للطلبة ممن لم تصدر لهم مستمسكات ثبوتية وطالبات الدراسة المسائية

أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، قرارين اثنين، بشأن التلاميذ الذين لا يمتلكون مستمسكات ثبوتية وطالبات المدارس الثانوية.

وذكرت الوزارة في بيان،أنه "استنادا إلى مصادقة معالي الوزير في محضر اجتماع اللجنة الوزارية في 2024/9/29 الخاص بحملة العودة إلى التعليم تقرر استضافة الطالبات من المدارس المسائية إلى النهارية واستثنائهم من شروط الاستضافة مراعاة للوضع الاجتماعي والعرفي للبنات".

وأشارت إلى "صدور أمر بتسجيل وقبول التلاميذ في المدارس الذين لا يمتلكون مستمسكات ثبوتية لحين اصدار المستمسكات الثبوتية".