القبض على متهم أطلق النار باتجاه دورية للشرطة وفر هاربا في الرصافة

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، القبض على متهم أطلق النار باتجاه إحدى دورياتها في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن "دوريات مديرية نجدة الرصافة التابعة إلى قيادة شرطة بغداد الرصافة ألقت القبض على متهم لقيامه بإطلاق النار على دورية نجدة".

وأوضحت، أن "ذلك جاء ذلك خلال تجوال الدورية ضمن منطقة البلديات، حيث تم الاشتباه بشخص بوضع يجلب الشك يستقل دراجة نارية"، موضحة انه "لدى محاولة استيقافه أطلق النار باتجاه الدورية ولاذ بالفرار لتتم مطاردته والقبض عليه وضبط بحوزته سلاح نوع مسدس".

وأكدت انه "تم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".