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محافظ السليمانية يتنحى من منصبه!


صرّح محافظ السليمانية هڤال أبوبكر، يوم الجمعة، عن تنحيه عن منصبه، حيث ذكر أبو بكر في بيان، "قدمت بشكل رسمي منذ أيلول 2021 ولم تُقبل لغاية الآن، مما دفعه إلى إعادة تقديم الطلب مرة أخرى في شباط 2022، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه لغاية الآن"، وتابع، أن "تنحيه جاءت بعد تأييد واسع من أغلب القوى السياسية والهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء في إقليم كردستان". 

وأضاف أنه "تسلم منصبه في كانون الثاني 2017 بناءً على توجيهات من الراحل نيشيروان مصطفى، مؤسس حركة التغيير، بهدف تقديم خدمات مهنية بعيدة عن الحزبية والتفرقة". 

وبيّن المحافظ أبوبكر أنه "ينأى بنفسه عن الانقسامات الداخلية الحادة التي تواجهها حركة التغيير اليوم"، لافتا الى أنه "يواصل أداء واجباته كتكنوقراط مستقل حتى يتم قبول استقالته أو اتخاذ إجراءات قانونية تفضي إلى نقل المنصب". 

ودعا حكومة إقليم كردستان إلى "اتخاذ قرار بقبول استقالته"، مؤكدًا أنه "سيواصل العمل بصفته تكنوقراط محايد حتى يتم البت في طلبه، أو يتم تسليم المنصب إلى خليفة مناسب وفقًا للإجراءات القانونية".

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محافظ السليمانية يتنحى من منصبه!
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