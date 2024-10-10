سياسي كردي: الأحزاب تستغل المساجد لأغراض الدعاية الانتخابية في كردستان

أكد السياسي الكردي جمعة محمد كريم، اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024)، أن السياسيين وقادة الأحزاب يستغلون الدين والصلاة في المساجد لأغراض الدعاية الانتخابية.

وقال محمد كريم في حديث صحفي إنه "قبل انطلاق الدعاية الانتخابية لانتخابات برلمان كردستان لم نكن نرى قادة الأحزاب يرتادون المساجد أو التبرع لها، أو التقرب من الخطباء".

وأضاف أنه "مع انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان كردستان، بتنا نرى قادة الأحزاب والمرشحين يرتادون المساجد ويتم استغلال منابر الجمعة، لغرض الدعاية الانتخابية للأحزاب، وهذا أمر معيب، فالمنابر والمساجد يجب أن تبقى للعبادة لا للسياسة".

ومع استمرار الحملات الانتخابية يلاحظ استخدام الأجهزة الأمنية في التجمعات الجماهيرية لعدد من الأحزاب، كما ان تلك الأجهزة تتهم بانها تقف مع جهات معينة على حساب أحزاب أخرى.

وستشرف المفوضية العليا للانتخابات في العراق على انتخابات برلمان كردستان ولأول مرة، والتي ستجرى في الـ 20 من تشرين الأول الحالي، وبحسب المفوضية فأن نسبة الاستعداد لإجراء هذه الانتخابات وصلت لـ95 بالمئة.