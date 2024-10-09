رئاسة الجمهورية ترفض المساس بمقام المرجعية الدينية العليا وتدعو المجتمع الدولي الى التحرك

اعلنت رئاسة الجمهورية ، اليوم الاربعاء ،عن رفضها المساس بمقام المرجعية الدينية العليا وتدعو المجتمع الدولي الى التحرك.

وذكر بيان للرئاسة انها " تدين بأشد العبارات المساس الذي طال المرجعية العليا في العراق والعالم من خلال وسائل إعلام الكيان المحتل، وإذ نرفض مثل هذه الإساءات لمقام المرجعية نؤكد ضرورة احترام المقدسات لكل الأديان والمذاهب إسلامية كانت أو غير إسلامية فهذا التعدي السافر سيؤدي الى توسيع دائرة الخطر والعنف وسيعرض المنطقة الى مزيد من الاقتتال".

ودعت الرئاسة : المجتمع الدولي الى التحرك الفاعل وإبداء مواقف عاجلة في رفض أية دعوات للكراهية بين الشعوب، ونؤكد سعي العراق الى تعزيز الجهود من أجل إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان كما نؤكد موقفه الثابت والمبدئي من قضية فلسطين العادلة وحق شعبه في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني