الإطاحة بشبكة متخصصة بتجارة الاثار في بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، عن ضبط 12 قطعة أثرية وإلقاء القبض على حائزيها في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ، إن "مفارزها أطاحت بعصابة متخصصة بتجارة الآثار في بغداد"، مشيرة إلى أن "العصابة ضبط بحوزتها 12 قطعة أثرية كانوا يرمون بيعها في بغداد".

وأضافت أنه تم "مصادرة المضبوطات وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة".

وتستمر عمليات سرقة الآثار منذ عام 1991، وتصدير لوحات فنية تعود للعصور البابلية والسومرية، من مواقع في سامراء وبابل وكربلاء وذي قار.

وكان "تنظيم داعش الإرهابي" دمر تماثيل تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، في نينوى، ومناطق أخرى في العراق.