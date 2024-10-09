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الشيخ قيس الخزعلي: المساس بالمرجعية الدينية هو مساس بكل المؤمنين في العالم


قال الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، (9 تشرين الأول 2024)، أن: "المساس بالمرجعية الدينية، هو مساس بكل المؤمنين في كل العالم".

وذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة على حسابه بمنصة (إكس)،: "مرة أخرى يكشف العدو الصهيوني الغاصب عـــن وقاحته، واستهتاره وتجاوزه لكل القيم والأعراف ومحاولاته الخبيثة؛ لتفكيك الوحدة الإسلامية وثوابتها ومقدساتها، من خلال وسائل إعلامه الخبيثة الموجهة".

وأضاف "على العدو الصهيوني أن يعي جيداً، أن المساس بالمرجعية الدينية، في النجف الأشرف، متمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، هو مساس بكل المؤمنين في كل العالم، ونحن نعتقد أنهم أحقر وأدنى من ذلك".

واستدرك الخزعلي بالقول: "لكن حتى لا تذهب بهم الأوهام بعيداً، فليعلموا أن نتيجة هكذا أفعال رعناء، تعني نهايتهم ونهاية كل من يدعمهم بأي أنواع الدعم".

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد نشرت صورة أمس الثلاثاء، ضمن تقرير تحليلي لها، تضم شخصيات على قائمة قالت إنها مستهدفة بالقتل، وتشمل المرجع الديني الاعلى سماحة السيد علي السيستاني، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، وقائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، وقائد جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ونائب الأمين العام لحزب الله،الشيخ نعيم قاسم.

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الشيخ قيس الخزعلي: المساس بالمرجعية الدينية هو مساس بكل المؤمنين في العالم
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