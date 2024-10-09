هدية "توصيل" فيها قنبلة تصل لشركة استثمارية في بغداد!

تلقت شركة استثمارية في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، هدية عن طريق التوصيل فيها قنبلة يدوية ورسالة تتوعد أصحاب الشركة بالقتل، حيث ذكرت قناة السومرية من خلال مصدر أمني، ان "هدية دليفري" وصلت الى أحد شركات الاستثمار وعند فتحها تم العثور على رمانة يدوية ورسالة تهديد مكتوب بها (هذه اول رسالة الثانية للقبر ،ممنوع تدخل اي استثمار ضمن شارع 66 في حي الجامعة بالعاصمة بغداد). وأضاف المصدر انه "تم استدعاء صقر بغداد وقاموا برفع الرمانة دون إصابات".



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