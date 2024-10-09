العتبة العلوية المشرفة تستقبل 1732 نازحا من لبنان

صرّحت العتبة العلوية في محافظة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، عن استقبال 1732 نازحا من لبنان، إذ ذكر مسؤول لجنة الدعم الاغاثي في العتبة سلام الجبوري في حديث لـقناة السومرية، إن "1732 شخصا نازحا وصلوا النجف حتى الآن قادمين من لبنان بعد تردي الأوضاع الأمنية هناك".

وأضاف الجبوري، أن "دار استراحة الضيافة التابعة للعتبة امتلأت بالنازحين اللبنانيين، ليتم استقبالهم في فنادق ومدن أخرى، إضافة الى توفير وجبات الطعام والمستلزمات الأساسية لهم".

وكانت جمعية الهلال الأحمر العراقية، قد أعلنت اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024) استقبال العراق لنحو 8 آلاف نازح من لبنان بعد تأزم الأوضاع الأمنية هناك، فيما أعربت عن استعدادها التام والكامل لإغاثة اللبنانيين في جميع أرجاء العراق.