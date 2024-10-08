قلق سياسي من استخدام الأجهزة الأمنية في الحملات الدعائية للأحزاب الكردية الحاكمة

شدد الناشط السياسي سامان علي، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، على ضرورة أن تكون الأجهزة الأمنية من البيشمركة والشرطة والآسايش في إقليم كردستان حيادية مع الجميع.

وقال علي " إنه "مع استمرار الحملات الدعائية لانتخابات كردستان نلاحظ استخدام الأجهزة الأمنية في مناصرة الأحزاب، وهذا مخالف للقانون ويؤثر على سمعة ونزاهة الانتخابات".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية في الإقليم حالها حال الأجهزة الأمنية في جميع الدول يجب أن تكون مستقلة وتحافظ وتساهم بنزاهة الانتخابات، ولا تكون شريكا لأي حزب".

ومع استمرار الحملات الانتخابية يلاحظ استخدام الأجهزة الأمنية في التجمعات الجماهيرية لعدد من الأحزاب، كما ان تلك الأجهزة تتهم بانها تقف مع جهات معينة على حساب أحزاب أخرى.