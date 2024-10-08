التربية توجه بتريث الموظفين الراغبين بإكمال دراستهم خارج العراق

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، (8 تشرين الأول 2024)، عن تعميم كتاب يقضي بتريث الموظفين الراغبين بإكمال دراستهم خارج العراق على وفق قانون (20).

وذكر بيان للوزارة، أن "المديرية العامة للعلاقات الثقافية، وجهت موظفي المديريات العامة كافة الراغبين بإكمال دراستهم خارج العراق على وفق قانون 20 لسنة 2020 بالتريث وعدم المباشرة بعد تأريخ 18 أيلول الجاري، إلا بعد المصادقة الرسمية على الخطة الوزارية من قبل الجهات المعنية".

ونوه البيان الى، ان "الموظف سيتحمل مسؤولية عدم إحتساب الشهادة في حال مخالفته للتوجيه".