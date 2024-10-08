العراق يتخذ إجراءات عاجلة لمنع أي هجوم سيبراني من إسرائيل أو أي جهة أخرى

ذكرت مصادر حكومية عراقية إن الجهات المعنية في العراق اتخذت إجراءات وخطوات عالية المستوى لمنع أي هجوم "سيبراني" قد يتعرض له العراق في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة حاليا.

وأفادت المصادر أن "هناك لجنة عليا متخصصة في الأمن السيبراني، وهي عالية الحرفية والمهارة، إضافة إلى دور جهاز الأمن الوطني في تحصين الفضاء السيبراني عراقيا".

وأضاف أحد المصادر أن "الضربة السيبرانية غير متحققة وغير ممكنة سواء كانت من قبل إسرائيل أو من أي جهة أخرى خارجية أو داخلية"، مؤكدا "وجود تحصينات عالية بهذا المجال".

ونفت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق وجود هجوم سيبراني مرتقب على العراق لكنها دعت في نفس الوقت كافة المشتركين إلى الامتناع عن فتح الإيميلات والملفات والروابط ومقاطع الفيديو غير المسجلة على اليوتيوب وعدم تداول الصور في الصباح والمساء والملصقات وفتحها وإرسالها للآخرين.

وبعد شن "المقاومة الإسلامية في العراق" هجمات صاروخية على أهداف عسكرية في إسرائيل وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين تبرز في العراق مخاوف من شن إسرائيل ضربات جوية على العراق.