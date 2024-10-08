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الأمن الوطني: القبض على شبكة لترويج العملة المزيفة في صلاح الدين


اعلن جهاز الامن الوطني عن القاء القبض على شبكة لترويج العملة المزيفة .

وقال الجهاز في بيان" تمكنت مفارز جهازنا من إلقاء القبض على شبكة متخصصة في ترويج العملة المزيفة.. وبعد استحصال الموافقات القضائية، وفي عملية نوعية، تم استدراج الشبكة من محافظة بغداد إلى محافظة صلاح الدين وبالجرم المشهود. تم اعتقال ثلاثة أشخاص، أحدهم امرأة، وبحوزتهم مبلغ مالي قدره (٨) ملايين دينار عراقي (خمسة ملايين فئة ٢٥,٠٠٠ وثلاثة ملايين فئة ١٠,٠٠٠) من العملة المزيفة التي يرومون توزيعها في الأسواق.وتمّ التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

واضاف البيان" كما تم إلقاء القبض على متهمين في منطقة الأعظمية في بغداد، وضُبط بحوزتهم مبلغ قدره (٢٠) مليون دينار عراقي مزور من فئة (٢٥,٠٠٠) ألف دينار... وتم تسليم المضبوطات أصولياً إلى مديرية التحقيقات وإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل

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الأمن الوطني: القبض على شبكة لترويج العملة المزيفة في صلاح الدين
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