5 اهداف بصواريخ كروز.. تصاعد عمليات المقاومة الإسلامية في العراق نحو إسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، قصف خمسة أهداف في الأراضي المحتلة بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر"، والطائرات المسيّرة.

وقالت المقاومة في بيان إنه" استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الثلاثاء 8-10-2024، خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال أراضينا المحتلة، بواسطة صواريخ الأرقب (كروز مطوّر)، والطائرات المسيّرة".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق وفق بيانها "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".