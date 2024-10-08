العمليات المشتركة: مقتل ما يسمى والي صلاح الدين بضربة جوية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مقتل ما يسمى والي صلاح الدين الارهابي المدعو (ابو عمر القريشي) بضربة جوية.

القيادة ذكرت في بيان انه "إلحاقاً بالبيان المتعلق بالضربات الجوية ليوم أمس في منطقة العيث بقاطع صلاح الدين التي استهدفت وكراً لمفرزة إرهابية، خرجت قوة بالساعة 500 من هذا اليوم الثلاثاء، من أبطال قيادة عمليات صلاح الدين وكتيبة استطلاع ومفارز الاستخبارات العسكرية بالقيادة وبإشراف قائد العمليات لتفتيش ومعاينة المكان المستهدف، وعثرت على 4 جثث لإرهابيي داعش ممزقة بالكامل نتيجة دقة الضربات الجوية من بينها جثة الارهابي المدعو (ابو عمر القريشي) ما يسمى والي صلاح الدين".

كما عثرت على 3 أحزمة ناسفة، وعدد من الأسلحة المختلفة، ومجموعة من النواظير الليلية، وعدد كبير من الرمانات اليدوية، ومواد فنية متنوعة من ضمنها 8 أجهزة هواتف نقالة، وكمية من المواد اللوجستية والإدارية الخاصة بالمفرزة الإرهابية التي تم قتلها خلال هذه العملية، بحسب البيان.

وأضاف البيان، "في غضون ذلك وأثناء البحث والتفتيش، عثرت القوة المنفذة للواجب على وكر آخر للإرهابيين على مسافة من الوكر الأول المستهدف، وعملت قطعاتنا الأمنية على تدميره بالكامل"، مشيرا الى ان "العملية ما زالت مستمرة".