عاجل : وحدة الرضوان في حزب الله: استحواذنا على الكثير من بيانات الأمن القومي للإحتلال
الأخبار

العمليات المشتركة: مقتل ما يسمى والي صلاح الدين بضربة جوية


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مقتل ما يسمى والي صلاح الدين الارهابي المدعو (ابو عمر القريشي) بضربة جوية.

القيادة ذكرت في بيان انه "إلحاقاً بالبيان المتعلق بالضربات الجوية ليوم أمس في منطقة العيث بقاطع صلاح الدين التي استهدفت وكراً لمفرزة إرهابية، خرجت قوة بالساعة 500 من هذا اليوم الثلاثاء، من أبطال قيادة عمليات صلاح الدين وكتيبة استطلاع ومفارز الاستخبارات العسكرية بالقيادة وبإشراف قائد العمليات لتفتيش ومعاينة المكان المستهدف، وعثرت على 4 جثث لإرهابيي داعش ممزقة بالكامل نتيجة دقة الضربات الجوية من بينها جثة الارهابي المدعو (ابو عمر القريشي) ما يسمى والي صلاح الدين".

كما عثرت على 3 أحزمة ناسفة، وعدد من الأسلحة المختلفة، ومجموعة من النواظير الليلية، وعدد كبير من الرمانات اليدوية، ومواد فنية متنوعة من ضمنها 8 أجهزة هواتف نقالة، وكمية من المواد اللوجستية والإدارية الخاصة بالمفرزة الإرهابية التي تم قتلها خلال هذه العملية، بحسب البيان.

وأضاف البيان، "في غضون ذلك وأثناء البحث والتفتيش، عثرت القوة المنفذة للواجب على وكر آخر للإرهابيين على مسافة من الوكر الأول المستهدف، وعملت قطعاتنا الأمنية على تدميره بالكامل"، مشيرا الى ان "العملية ما زالت مستمرة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العمليات المشتركة: مقتل ما يسمى والي صلاح الدين بضربة جوية
 متخصصون من العراق يشاركون في دورة تدريبية حول نظم النقل الذكية في موسكو
السجن 4 سنوات بحق مدير مخدرات البصرة السابق بتهمة الرشوة
مقتل ما يسمى والي صلاح الدين بضربة جوية
أسباب إنتشار رائحة الكبريت في سماء بغداد وبعض المدن!
بالذكرى الأولى لها.. الشيخ الخزعلي يتحدث عن معركة الطوفان
المندلاوي : عملية طوفان الأقصى جسدّت الحق لمشروع المقاومة الفلسطينية
العامري يثمن جهود المقاومة ويدعو لاعلاء راية الحق ضد المعتدي الصهيوني
النائب هادي السلامي: حصلنا على موافقات في ادراج فقرة الغاء الدعم عن سعر بيع النفط العراقي إلى الأردن خلال الجلسة المقبلة
الحشد الشعبي يطيح بداعشي بعملية نوعية في صحراء الانبار الغربية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك