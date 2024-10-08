 متخصصون من العراق يشاركون في دورة تدريبية حول نظم النقل الذكية في موسكو

شارك 19 متخصصا من دائرة المرور في جمهورية العراق في دورة تدريبية حول النظم الذكية للنقل في العاصمة الروسية موسكو، حيث طبّقت كلية المدن الذكية في جامعة "سينرجي" الروسية البرنامج التعليمي، وتم ذلك بمبادرة من دائرة النقل وتطوير البنية التحتية للمواصلات في مدينة موسكو.

وركز جزء كبير من الدورة على التدريبات العملية، حيث تم إجراء زيارات لأهم مرافق النقل في العاصمة الروسية ما أتاح الفرصة للتعرف على أحدث الأساليب في وضع العلامات على الطرق من قبل مؤسسة "الطرق السريعة"، كذلك تم التعرف على عمل المتخصصين في مركز التحكم الموحد لمترو موسكو، ومركز تنظيم حركة المرور.

وفي نهاية الدورة، منح المتخصصون من العراق شهادات تؤكد إتمامهم الناجح للبرنامج. وقد أقيم حفل توزيع الشهادات بحضور ممثلين عن السفارة العراقية، الذين قدموا شكرهم لدائرة النقل في موسكو وجامعة "سينيرجي" على المستوى الرفيع لتنظيم الدورة وتنفيذها.

يشار إلى أن سلطات العاصمة الروسية نظمت في السابق دورات مماثلة للمتخصصين من أوزبكستان وقرغيزستان.