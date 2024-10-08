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أسباب إنتشار رائحة الكبريت في سماء بغداد وبعض المدن!


أوضح المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر 2024، أسباب انتشار رائحة الكبريت في سماء العاصمة بغداد وبعض المدن، إذ صرّح عطية في منشور عبر منصة الفيسبوك ، انه مع تحول الرياح جنوبية شرقية وسكونها، تنتشر على فترات رائحة كبريت كريهة في اجواء العاصمة وسببها الرئيس هو:

أولا: تواجد معامل الطابوق جنوب وشرق بغداد وتلك المنتشرة في مناطق عشوائية في مدن الفرات الاوسط والجنوب.. تستخدم الوسائل البدائية الضارة للبيئة في صناعاتها.

ثانيا: حرق النفايات بصورة عشوائية.

ثالثا: تواجد مصفى الدورة جنوب بغداد.

رابعا: يحدث أحيانا هبوط الدخان البركاني الناتج عن نشاط أحد البراكين جنوب اوروبا مثلا، وهذا لا يحدث دائما ويشمل عموم منطقتنا.

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