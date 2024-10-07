بالذكرى الأولى لها.. الشيخ الخزعلي يتحدث عن معركة الطوفان

اكد الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، ان من يقاتل الان في الميدان هو حلف الناتو وليس إسرائيل، فيما أشار الى ان معركة طوفان الأقصى ضرورية إما النصر أو الشهادة.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة ان "عملية طوفان الأقصى كانت بحق مقياس واختبار للضمير الإنساني كله، حيث ان ما حدث كان ينقل بالصوت والصورة من تدمير وقتل"، مبينا ان "الكيان يقوم على أساس واحد هو الأساس الديني العقائدي النبوءاتي الذي يعتمد على التوراة والانجيل وليس على أي أساس آخر".

وتابع ان "الكيان لا يقوم على أساس سياسي ولا اقتصادي ولا على أي أساس آخر"، لافتا الى ان "أصل الكيان هو عبارة عن مجموعة الشتات تم جمعه من دول كثيرة مختلفة في العالم من اجل اقامة هذا الكيان على ارض".

وذكر ان "الهدف من قيام الكيان هو التوسع والتمدد في قلب ما يسمى الشرق الأوسط وانشاء ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى "، موضحا ان "انشاء ما يسمى بدولة "إسرائيل الكبرى" حسب ادبيات القوم من الفرات الى النيل بلدكم أو وطنكم يا بني إسرائيل.

وذكر ان "الكيان يعتقد ان الهدف من وجوده هو هدف أسمى وهو هدف ديني عقائدي كبير وما يسمونه بتحقيق أسباب ظهور الموعود المخلص المنتظر المزعوم لديهم (المسيا)"، موضحا "الكيان يعتقد انه من اجل ظهور (المسيا) يجب ان يحتلوا كل هذه الأماكن ويجب ان تحدث حربا كبرى يفنى فيها ثلاثة ارباع البشرية".

وبين "هم مستعدون لتقديم التضحيات والدماء من اجل تحقيق هدف ظهور (المسيا)"، لافتا الى ان "الذي يحكم هذا الكيان الآن هو ما يسمى باليمين المتطرف، الاشخاص الذين يحكمون إسرائيل الآن هم اشخاص عقائديين وليسوا اشخاصا سياسيين".