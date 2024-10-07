المندلاوي : عملية طوفان الأقصى جسدّت الحق لمشروع المقاومة الفلسطينية

اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي:" ان عملية طوفان الأقصى التأريخية والبطولية، جسدّت روح وارادة الشعب والمقاومة الفلسطينية في مقارعة الإحتلال، وحقه المشروع في الدفاع عن مقدسات الأمة وافشال مشاريع التوسع والاستيطان".

وقال في بيان ، بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الاقصى ان العملية برهنت ان اساليب القتل والظلم والتجويع والتعذيب والتدنيس، التي مارسها الصهاينة منذ العام ١٩٤٨ وحتى اليوم، لا يمكنها ان تُثني الشرفاء والأحرار او تقلل من عزيمتهم في المواجهة حتى تحقيق العدالة ونيل الحقوق المشروعة كافة، وعلى رأسها اقتلاع هذه الغدة السرطانية الخبيثة المسماة "إسرائيل"، واقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

واضاف :" ان المقاومة في عملية السابع من اكتوبر لم تعبر نحو الاراضي المحتلة فقط، وانما اطاحت بأسوار الانظمة الغربية التي طالما كانت تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، وكشفت زيف ادعاءاتها عندما اسقطت القناع عن وجهها المتعطش لدماء واشلاء الاطفال والنساء، وعرت الانظمة التي اسهمت في انعاش الجسد المتهالك للكيان اللقيط، والتي مدته بالسلاح والمال وقوافل المساعدات، في حين ان مواقفها كانت ذليلة ومخزية تجاه غزة المحاصرة والتي تأبى العيش إلا بكرامة وعزة".

وجدّد رئيس مجلس النواب بالنيابة، موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية بالسبل المتاحة كافة، مبينًا :" ان عاما من الصمود والشجاعة التي سطرها الأبطال في فلسطين وجبهات الاسناد، قابلها عام من جرائم الإبادة والتدمير التي مارستها القوات الصهيونية في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا وعكست حالة الهزيمة التي يعيشها الكيان الصهيوني وداعموه، محذرًا في الوقت ذاته من المساعي الخبيثة لقادة الاحتلال عبر محاولة جر المنطقة إلى اتون حرب واسعة ستكون آثارها مدمرة للجميع، واخرها الاعتداءات المتكررة على سيادة عدد من دول الجوار، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك وموقف حقيقي وفوري لانهاء العدوان ومحاسبة قادة الكيان واعادة الاعتبار للقوانين والمواثيق الدولية.