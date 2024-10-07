الحشد الشعبي يطيح بداعشي بعملية نوعية في صحراء الانبار الغربية

افاد مصدر محافظة الانبار، الاثنين، الاطاحة بقيادي بارز في التنظيم الاجرامي بعملية نوعية استهدفت مناطق صحراء الانبار الغربية.

وذكر المصدر ان "قوة امنية من الحشد الشعبي نصبت كمين لقيادي بارز في تنظيم داعش الاجرامي وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في المناطق صحراء الانبار الغربية القريبة من صحراء الحضر بمحافظة نينوى، دون وقوع أي مقاومة تذكر".

واضاف ان "القيادي دخل الى المناطق المستهدفة بوثائق مزورة"، مبينا ان "القوة تمكنت من اعتقال المستهدف بعد رصد تحركاته لحين اعتقاله دون وقوع أي مقاومة تذكر".

واوضح ان "القيادي ومجموعته الارهابية شاركت بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار"، مشيرا الى ان "المستهدف يصنف في الرعيل الاول للتنظيم الاجرامي والقوات الامنية لم تفصح عن اسم القيادي لدواعي امنية".