كتائب حزب الله: على المقاومة الاسلامية الاستعداد لتوسع دائرة الحرب القائمة

دعت المقاومة الإسلامية في العراق كتائب حزب الله، اليوم الاثنين، المقاومة الاسلامية كافة الى الاستعداد حال توسع دائرة الحرب القائمة.

وذكر بيان للكتائب بالذكرى السنوية لطوفان الأقصى ان "معركة طوفان الأقصى أعادت الكيان الصهيوني إلى حقبة سنيين "الهاغاناه"".

وتابع، انه "لقد تجسدت في جبهة العدو كل أنواع الشر والهمجية والإجرام، متخطيةً كل حدود التصور البشري، وباشتراك مباشر وفعال من أمريكا الشر والدول الغربية التابعة لها، وبإسناد (نظام السيسي والنظام الأردني الخبيث، والكيان السعودي بمؤسساته الوهابية، ونظام الإمارات) وستُحفر أفعال هؤلاء في ذاكرة الأمة ما سينتج بركانا من الغيض والانتقام لا يمكنهم إيقافه".

وأضاف، انه "نقول لليهود والصهاينة لا مكان لكم على هذه الأرض، فقد اقترب الخراب الأخير، وسنشد الرحال الى الأقصى المبارك بعونه تعالى.