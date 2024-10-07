النـزاهـة تضبط موظفـين بمستـشفى حكـومي في واسط متلبسين بجريمة الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الإثنين (7 تشرين الأول 2024)، ضبط مُوظَّفين اثنين يعملان في مستشفى الزهراء التعليمي في واسط مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما رشوة.

وقالت الهيئة في بيان إن "مكتب تحقيق واسط وبناءً على مذكَّرة قضائيَّة قام بتأليف فريق عملٍ إثر تلقّيه شكوى تفيد بإقدام مُوظَّفين بمستشفى الزهراء التعليميّ في المحافظة بالمساومة وطلب الرشى؛ مقابل تيسير إجازة وإصدار تقريرٍ طبيٍّ".

وأضافت الهيئة أن "الفريق انتقل إلى المُستشفى ونصب كميناً محكماً للمشكو منهما، حيث تمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين يعملان فيه، مُبيّناً أنَّه بعد التحقيق والتحرّي وتفريغ مُحتوى الهاتف للمُشتكي تبيَّن قيام المُوظَّفين بطلب رشوةٍ منه؛ مقابل تمشية إجازة، وإصدار تقريرٍ طبيٍّ مقابل مبلغٍ ماديٍّ".

ولفتت الهيئة إلى أن "مكتب تحقيق واسط قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملية، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل، وعرض المُتَّهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق".