السوداني: وجوب إيقاف الكيان الغاصب

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، على وجوب إيقاف الكيان الغاصب عن الاستمرار بارتكاب الجرائم في فلسطين ولبنان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "السوداني استقبل السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، وبحث معه مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، فضلاً عن مناقشة التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة".

وثمن السوداني بحسب البيان "موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرافض لتوريد السلاح إلى الكيان الصهيوني، بالتزامن مع مرور عام على اندلاع أحداث السابع من أكتوبر"،

مؤكداً "ضرورة منع اتساع دائرة الصراع، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ووجوب إيقاف الكيان الغاصب عن الاستمرار بارتكاب الجرائم في فلسطين ولبنان، وسط عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة للمجازر تجاه المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات والمواد الإغاثية اليهم".