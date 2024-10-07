الحكم بالمؤبد لمدان أقدم على تمويل "داعـش" بمبالغ مالية

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان أقدم على تمويل عصابات داعش الإرهابية بمبالغ مالية، حيث ذكر مجلس القضاء، أن "المدان أقدم على تمويل هذه العصابات بمبلغ مقداره 40 ألف دولار شهرياً من خلال قيامه بممارسة أعمال تجارية كاذبة بقصد تمويل الإرهاب".

وبيّن، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/ عاشراً من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".