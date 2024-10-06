بعد قرار نقص الكاز.. قرار جديد بخصوص تشغيل المولدات في كربلاء

أعلنت محافظة كربلاء، اليوم الاحد، قراراً جديداً بخصوص تشغيل المولدات في المحافظة.

وجاء في وثيقة رسمية انه "بناءً على المعطيات الواردة من فرع توزيع كهرباء كربلاء / السيطرة والتشغيل والحاقا بمحضر الاجتماع الخاص بالتسعيرة لشهر تشرين الأول لسنة 2024:

1- يستمر بالعمل بالخط الذهبي وليس بالإمكان تحديد الخط الذهبي بساعات تشغيل محددة ولا يحق لأي صاحب مولدة الغاء الخط الذهبي متى شاء ويتعرض للمسالة القانونية خلافا لذلك.

2- نظرا لنقص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي وعدم زيادة حصة الكاز لهذا الشهر تم الاتفاق على منح استراحات وكالاتي:

أ. من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

ب. من الساعة 3 فجرا وحتى الساعة 5 فجرا.

ت. وفي كل الاحوال لا تتجاوز ساعات الاستراحة للفترتين اعلاه عن 3 ساعات.

3. يسري ما ورد في الفقرة 2 اعلاه في الوقت الحاضر وفي حالة تحسن ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية فتلغى الاستراحات كافة ويعاد تقييم ذلك بموعد أقصاه 10 / 10 / 2024.

4. تعتمد التسعيرة المعدة لهذا الشهر المقررة سابقا دون أي تغير يذكر".

ادناه الوثيقة: