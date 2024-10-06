الجنائية المركزية: الإعدام بحق 3 من تجار المخدرات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاحد (6 تشرين الأول 2024)، احكاما بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أن "المدان الأول ضبط بحوزته 111 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة"، مبينا أن "المدانين الاخرين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".